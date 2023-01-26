Областной Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам применения риск-ориентированного подхода в рамках земельного надзора

30 января с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам применения риск-ориентированного подхода и проведения профилактических мероприятий при осуществлении государственного земельного надзора.

На «горячей линии» можно узнать к какой категории риска относится ваш земельный участок, где посмотреть информацию, присвоена ли участку категория риска и что изменится для землепользователя после ее присвоения.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, также земельные инспекторы расскажут, что делать, если пришло уведомление о профилактическом визите или предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, могут ли быть приняты меры к контролируемым лицам по итогам проведения профилактического визита.

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01 (добавочные 3060, 3061, 3062, 3063, 3068).