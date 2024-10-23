Областной смотр-конкурс «Арктические сезоны» объединил более 400 артистов Кольского Заполярья

Участниками третьего этапа смотра-конкурса «Арктические сезоны» стали более 400 самодеятельных артистов со всех уголков Мурманской области. Конкурс народных и образцовых самодеятельных коллективов в направлении «Северная осень» прошёл в Кировском городском Дворце культуры.

39 коллективов представили свои лучшие работы в номинациях: «Академический вокал», «Бальная хореография», «Драматические театры и театры мод», «Цирковое искусство», «Фото-видео искусство» и «Изобразительное искусство». По итогам конкурса дипломами лауреатов I степени отмечены 11 участников.

Напомним, что смотр проводится при поддержке регионального Министерства культуры для оценки качества работы коллективов, носящих звание «Народный/образцовый самодеятельный коллектив», а также присвоения или подтверждения этого звания. Кроме того, «Арктические сезоны» позволят сформировать областное портфолио лучших самодеятельных номеров для крупнейших региональных и всероссийских культурных событий.

Кульминацией смотра-конкурса станет финал «Звёзды «Арктических сезонов», который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря на базе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/