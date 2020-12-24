Областной театр кукол приглашает на онлайн-премьеру детского спектакля «Кошкин дом»

Мурманский областной театр кукол приглашает юных северян на спектакль-премьеру «Кошкин дом» (4+). Постановка будет показана в прямом эфире.

В спектакле Петра Васильева сказку «Кошкин дом» по пьесе Самуила Маршака разыгрывает пожарная бригада. Сама тема пожара, описание борьбы коварного огня и доблестных пожарных – одна из любимых тем Маршака. Он писал: «Первое воспоминание детства – пожар во дворе. Раннее утро, мать торопливо одевает меня. Занавески на окнах краснеют от полыхающего зарева. Должно быть, это впечатление первых лет моей жизни и было причиной того, что в моих сказках для детей так много места уделено огню».

Художник-постановщик спектакля – Алевтина Торик, за музыкальное оформление отвечает Николай Морозов. В постановке заняты актеры Сергей Репин, Татьяна Смирнова, Денис Савельев, Елизавета Досаева.

«Этот спектакль многие отнесли бы к противопожарной безопасности, но это вовсе не соответствует действительности! – говорит режиссер спектакля «Кошкин дом», главный режиссер Мурманского областного театра кукол Петр Васильев. – Речь не о пожаре. Речь о том, что такое настоящий дом. Дом – это стены или что-то другое. И, как оказалось в итоге, в этой сказке дом – это те, кто тебя окружают, а стены могут просто сгореть».

Как сообщает региональное Министерство культуры, трансляция запланирована на 15.00 27 декабря в закрытой группе «ВКонтакте».