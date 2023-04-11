Минтруд России: Мурманская область – в пятёрке лидеров по эффективности работы в сфере занятости населенияЗа месяц в Мурманской области открыли на 3% больше вакансий, чем год назад
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 08:40

Областной театр кукол впервые провёл благотворительный показ спектакля «Кошкин дом» с сурдопереводом

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманский областной театр кукол впервые провел трансляцию спектакля с сурдопереводом для глухих и слабослышащих детей. Постановка «Кошкин дом» была показана в рамках Недели безопасности в Арктике» при поддержке МЧС России по Мурманской области.

Участниками благотворительного показа стали более 180 воспитанников коррекционных школ Мурманска и Кольского района. Перед спектаклем ребята примерили боевую одежду пожарного и поучаствовали в викторине с вопросами о безопасности. На сцене работали не только актёры, но и сурдопереводчики, которые помогли важным гостям понять, что говорят герои сказки. К трансляции спектакля подключились ребята и педагоги из коррекционных школ других регионов: Вологодской области, а также Владивостока, Калининграда, Уфы, Москвы и Красноярска.

Следующий онлайн-показ запланирован на 16 апреля – юные зрители увидят спектакль «Кариус и Бактериус».

Напомним, что летом прошлого года в Мурманском областном театре кукол было установлено новое оборудование для трансляций. Кукольный театр теперь оснащён программно-аппаратным комплексом multiCAM и профессиональными PTZ камерами «Panasonic», что позволяет регулярно в прямом эфире транслировать видеосигнал с разрешением до 4K. Обновления стали возможными благодаря программе «Культура», в рамках которой из регионального бюджета было выделено 8,5 млн рублей на техническое переоснащение театрально-зрелищных организаций, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Галапагосы: На краю земли». Документальный фильм, 2 серия (6+)
-PRO Деньги (16+)В России наметился тренд на возврат к соискательскому рынку труда. Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, рубль незначительно снижается к бивалютной корзине-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис поручил держать наготове технику для уборки песка после зимы-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика