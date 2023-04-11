Областной театр кукол впервые провёл благотворительный показ спектакля «Кошкин дом» с сурдопереводом

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманский областной театр кукол впервые провел трансляцию спектакля с сурдопереводом для глухих и слабослышащих детей. Постановка «Кошкин дом» была показана в рамках Недели безопасности в Арктике» при поддержке МЧС России по Мурманской области.

Участниками благотворительного показа стали более 180 воспитанников коррекционных школ Мурманска и Кольского района. Перед спектаклем ребята примерили боевую одежду пожарного и поучаствовали в викторине с вопросами о безопасности. На сцене работали не только актёры, но и сурдопереводчики, которые помогли важным гостям понять, что говорят герои сказки. К трансляции спектакля подключились ребята и педагоги из коррекционных школ других регионов: Вологодской области, а также Владивостока, Калининграда, Уфы, Москвы и Красноярска.

Следующий онлайн-показ запланирован на 16 апреля – юные зрители увидят спектакль «Кариус и Бактериус».

Напомним, что летом прошлого года в Мурманском областном театре кукол было установлено новое оборудование для трансляций. Кукольный театр теперь оснащён программно-аппаратным комплексом multiCAM и профессиональными PTZ камерами «Panasonic», что позволяет регулярно в прямом эфире транслировать видеосигнал с разрешением до 4K. Обновления стали возможными благодаря программе «Культура», в рамках которой из регионального бюджета было выделено 8,5 млн рублей на техническое переоснащение театрально-зрелищных организаций, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru