Областную Думу посетили мурманские школьники

Инициаторами мероприятия выступили сами ребята, принимавшие участие в уроке парламентаризма, который недавно провёл в школе №23 в областном центре депутат Думы Михаил Белошеев.

Школьники познакомились с историей и особенностями работы высшего законодательного и представительного органа власти Мурманской области, законотворческим процессом, узнали о деятельности Молодёжного парламента при областной Думе.

— В этом году Дума отметит 30-летний юбилей, и в связи с этим коллегами-депутатами было принято решение о проведении уроков парламентаризма в образовательных организациях нашей области. Я провёл семь таких встреч и замечу, что юные северяне с большим интересом воспринимают информацию о законодательном органе власти региона, задают много вопросов. Не меньший интерес у них вызывает возможность посетить Думу и увидеть всё изнутри, на месте закрепить полученные знания, – отметил Михаил Белошеев.

Парламентарий также подчеркнул, что подрастающее поколение должно быть политически грамотным, и у ребят должно быть желание оставаться на родной земле, трудиться на благо её дальнейшего развития.

Завершилась встреча общей фотографией на память в большом зале заседаний Думы и познавательной экскурсией – юные мурманчане посетили кабинет председателя Думы, депутата, попробовали себя в роли участников заседания профильного комитета.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30093/