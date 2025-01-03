Областные библиотеки приглашают северян всех возрастов на новогодние активности

В дни новогодних каникул областные библиотеки приглашают северян всех возрастов на тематические посиделки и новогодние программы.

Областная детско-юношеская библиотека будет работать 4, 5, 6 и 8 января. Специалисты подготовили яркую, познавательно-развлекательную программу. Юные северяне и их родители смогут создать уникальные ёлочные украшения, участвовать в новогоднем квесте и «веселить» Снеговика и окунуться в атмосферу святочных гуляний на рождественских посиделках. Посетителей библиотеки также ждут новогодние игры и забавы, которые сделают зимние каникулы незабываемыми, и, конечно же, тематические книжные подборки.

В новогодние праздники будет работать и областная научная библиотека. Посетить залы «Научки» можно будет 3, 4, 5 и 8 января – в эти дни учреждения проведёт уютные музыкальные вечера и семейные игры, викторины и праздничные интерактивные программы, арт-квартирники и мастер-классы.

Кроме того, в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» будут проводиться кинопоказы тематических фильмов, а в планетарии «Просто космос» – новогодние научно-познавательные шоу. По особому графику принимать гостей будет и областная специальная библиотека. В январские каникулы учреждение приглашает всех желающих приятно провести время с полезными играми, загадками и ребусами.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, 3 и 4 января в библиотеке будет работать выставка-викторина «Зимняя сказка», где каждый сможет найти на библиотечной полке знакомые с детства волшебные книги, ответить на вопросы литературной викторины и окунуться в удивительную атмосферу семейного праздника. Узнать подробности обо всех мероприятиях можно на портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/