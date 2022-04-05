Областные отделения Союза писателей России и союза театральных деятелей России получили поддержку из регионального бюджета
Министерство культуры Мурманской области завершило конкурсный отбор среди региональных отделений творческих союзов на предоставление субсидии на реализацию программ по пропаганде ценностей, связанных с сохранением регионального культурного и исторического наследия. По итогам конкурса в 2022 году поддержку из областного бюджета получат Мурманская областная общественная организация Союза писателей России и Мурманское региональное отделение Союза театральных деятелей России.
Каждая организация получит субсидию в размере 1,5 млн рублей. За счёт средств субсидии творческими союзами будут организованы фестивали, мастер-классы для деятелей культуры и начинающих творцов в сфере литературы и театра, встречи с писателями, актерами, режиссерами, издание книг. Кроме того, финансовая поддержка из областного бюджета позволит обоим творческим союзам благоустроить помещения, где проходят встречи, обучающие мероприятия, спектакли и концерты для жителей региона.
Как сообщает региональное Министерство культуры, данная мера поддержки появилась в Мурманской области в 2021 году. Субсидия позволяет объединениям профессионалов в своей сфере творческой деятельности (писатели, художники, театральные деятели) помогать начинающим авторам, оценивать и продвигать опытных деятелей искусств, знакомить жителей региона с местными авторами и их произведениями, издавать буклеты, книги и альбомы, оплачивать выезды региональных авторов на конкурсные мероприятия и приглашать известных деятелей искусств к нам в регион. Кроме того, субсидия может пойти на оплату содержания помещений, труда штатных сотрудников и необходимых привлечённых специалистов. В прошлом году благодаря мере поддержки масштабную работу удалось осуществить региональному отделению Союза писателей России. В нынешнем году объем финансовой поддержки творческим союзам был увеличен в два раза.
Порядок проведения и предоставления субсидии, а также материалы состоявшегося конкурса этого года размещены на сайте Министерства культуры региона по ссылке.