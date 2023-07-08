Областные учреждения культуры Мурманской области подготовили программу мероприятий ко Дню семьи, любви и верности

Ежегодно 8 июля отмечается Всероссийский День семьи, любви и верности. В Мурманской области состоится ряд мероприятий, приуроченных к празднику.

Его символ – ромашка: из нее плетут венки и делают букеты. Также принято дарить открытки с изображением ромашек или других символов семьи близким. 7 июля Мурманский областной художественный музей провёл мастер-класс, в ходе которого участники создавали объёмный коллаж из бумаги и различных материалов в подарок своим родным.

Мурманский областной краеведческий музей приглашает 8 июля в 16.30 посетить семейную караоке-площадку «Поём все вместе». В этот день можно будет исполнить тематические песни к празднику, а увлекательное путешествие «По следам горностая» позволит юным гостям и их родителям отправиться в путешествие, где их ждут любопытные встречи и неожиданные испытания. Записаться на мероприятие можно по телефону 8(8152) 99-44-58.

На литературно-игровую программу ко Дню семьи, любви и верности «Что всего дороже» приглашает Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. 9 июля в 12.00 в центре чтения «Читай и познавай» участников ждут конкурсы, подвижные игры и забавы, командные эстафеты и танцевальная программа. Мероприятие при хорошей погоде состоится на площадке перед библиотекой, сообщает Министерство культуры Мурманской области.