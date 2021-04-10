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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.21 10:00

Областные учреждения культуры подготовили для северян программу к Дню космонавтики

12 апреля отмечается Международный День космонавтики. Жителей и гостей Заполярья ждут тематические мероприятия от учреждений культуры региона.

В Мурманском областном краеведческом музее открыта выставка к 60-летию первого полета человека в космос «Наш Гагарин. Экспозиция подготовлена совместно с московским Мемориальным музеем космонавтики. Впервые в музее выставка экспонировалась в апреле 2016 года и была посвящена 55-летию первого полёта человека в космос. К 60-летию памятной даты коллектив музея решил повторить выставку, дополнив экспонатами из фондов музея и предметами из частных коллекций мурманчан. Жители города приняли участие в акции «Экспонат о космосе» и принесли в музей открытки, значки, игрушки для экспонирования.

На выставке представлены личные вещи Юрия Алексеевича Гагарина, а также Книга почетных посетителей Мурманского областного краеведческого музея с отзывом, который легендарный космонавт оставил при посещении музея в 1965 году. Экспозиция будет работать в Мурманском областном краеведческом музее (ул. Павлова,1а, 1-й этаж) до 28 апреля.

С 12 по 18 апреля областная научная библиотека предлагает разнообразные мероприятия, посвященные этому событию, а также истории космонавтики. В течение недели посетители библиотеки смогут увидеть видеореконструкцию первого космического полета. Ролик создан специалистом библиотеки на основе документальных видеохроник, фотографий, фрагментов аудиозаписей. Зрители смогут наблюдать за стартом ракеты «Восток-1», узнают характеристики и устройство ракеты-носителя, выяснят технические подробности спускаемого аппарата. Вместе с Юрием Гагариным поднимутся на борт космического корабля, услышат голос Юрия Левитана и совершат поездку на знаменитом автомобиле «ЗИЛ -111В».

В отделе отраслевой литературы посетителей библиотеки ждет выставка редких изданий «В безбрежном времени Вселенной». Здесь представлены книги конца XIX–начала XX вв., выпущенные известными издателями того периода – Флорентием Павленковым, Адольфом Марксом, Алексеем Сувориным. Выставка «Космос: от Аристотеля до Хаббла» познакомит с «Путеводителем космического туриста» и «Марсианским проектом Сергея Павловича Королёва», с «Космологией» и человеком, который «убил Плутон», а также с изданиями на страницах которых можно увидеть образцы космической моды.

Планетарий «Просто космос» ждёт посетителей ежедневно на показах научно-популярных фильмов о путешествиях на Луну, к Солнцу, к самому краю Солнечной системы, о космонавтике, астрономии и звездных светилах. Технология стереоскопической полнокупольной проекции позволит зрителям полностью погрузиться в происходящее. Расписание кинопоказов, информация о билетах на сайте библиотеки и в группе планетария в социальной сети «ВКонтакте».

Посетителей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки ждёт обширная программа. 11 апреля в 12.00 библиотекари зала «Мир необыкновенных книг и творчества» центра чтения «Читай и познавай» приглашают ребятишек и их родителей на познавательный семейный праздник «Большое космическое путешествие». В читальном зале произошло невероятное событие – из книжек исчезли сказочные герои! Маленькие читатели отправятся в удивительное путешествие по планетам Солнечной системы, чтобы спасти сказочных героев, которые оказались в космосе.

Ребята смогут помочь любимым героям, но для этого им нужно: отгадать загадки, выполнить тренировку для космонавтов, потанцевать с Незнайкой и поиграть в космическую игру «Доскажи словечко».

11 апреля в 15.00 центр чтения «Читай и познавай» приглашает читателей от 6 лет на мастер-класс по изготовлению открытки «Полёт к звёздам» в технике квиллинг и аппликации.

С 12 по 18 апреля в Областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой будет проходить квест-игра «Космические спасатели». В квесте могут принять участие дети от 5 лет и их родители. Члены спасательной межгалактической команды пройдут тестирование и космическую подготовку, испытают себя на игродроме. Выполнив все требования космических пиратов, дети помогут вернуть солнечные лучики. Квесты будут проходить каждый день, в будни – с 12 по 15 апреля в 15.00, в выходные – 17 и 18 апреля в 13.00 и 15.00 по предварительной записи. Будущих космонавтов ждут в зале «Мир необыкновенных книг и творчества» центра чтения «Читай и познавай» (1 этаж). Предварительная запись по телефонам: 44-08-75, 44-73-37.

14 апреля в 17.00 Мурманского областного художественного музея откроется выставка «Космос»: графика из собрания Владимира Гурьевича Беликова, Москва.

Графические произведения, представленные на выставке из частного собрания Беликова, рассказывают о вечных грезах человека о космосе через мифы, легенды, предания и личностное восприятие художников различных эпох и стран.

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