Областные учреждения культуры подготовили программу развлекательных и познавательных мероприятий ко Дню защитника Отечества

23 февраля в России празднуется День защитника Отечества. В честь праздника областные учреждения культуры предлагают принять участие в мероприятиях, приуроченных к этому дню.

По 25 февраля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдет онлайн-викторина «Нашей армии любимой день рождения». Отвечая на вопросы, читатели узнают об истоках празднования 23 февраля, жизни российской армии, пополнят свои знания новыми фактами истории. Принять участие можно в отделе электронных ресурсов библиотеки.

Посетителей Мурманского областного краеведческого музея ждет культурная программа «Салют защитникам Отечества!». 26 февраля с 11.00 до 17.00 жители и гости Мурманска самостоятельно смогут принять участие в музейных играх и квестах. Юные посетители попробуют свои силы в решении игровых заданий на логику и смекалку. Ребята постарше и их родители познакомятся с сатирическими плакатами «Окна «Полярной правды» времён Великой Отечественной войны, на которых изображены военные будни и подвиги героев. Внимательно изучив изображения и стихи, они с лёгкостью разгадают кроссворд. Все желающие смогут проявить свои творческие способности, приняв участие в тематических мастер-классах.

27 февраля в 15.00 в Мурманском областном дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится Областной конкурс среди военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств «КВН в погонах». В этом году тема состязания – «Век наук, год технологий!». Цель конкурса – сформировать позитивное отношение к силовым структурам и ведомствам, объединение усилий различных ведомств и учреждений культуры в создании условий для поддержки творчества военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств, а также укрепить межведомственные культурные связи. По традиции команды сразятся в трёх конкурсах: приветствие, разминка и музыкальное домашнее задание.