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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.22 08:45

Областные учреждения культуры приглашают северян отметить День матери

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Областные учреждения культуры нашего края подготовили для северян обширную программу празднования. Мероприятия проведут в предстоящие выходные.

26 ноября

В 13.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой в центре краеведения и страноведения состоится мастер-класс в технике оригами «Любимой маме».

В 14.00 в Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт концерт участием ансамблей «Цветные сны», «Радость», «Сполохи», «ОНиОНА», «Потешенки», «Горенка», цирка «Комплимент», театра «Комедиограф», хора ветеранов «Встреча друзей», представителей Центра досуга и семейного творчества и других.

В 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее начнётся занятие «Житейские мудрости поморской семьи», где гости смогут увидеть предметы поморского быта и макета поморской избы.

В 16.00 Мурманский областной художественный музей приглашает юных северян на мастер-класс по изготовлению оригинальной открытки. Мастер-класс состоится в отделе народного искусства и ремёсел.

27 ноября

С 12.00 до 17.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой пройдёт семейный фестиваль «МамаФест». Гостей праздника ждут встречи со специалистами, семейные игровые программы, танцевальные батлы, весёлые соревнования, цирковое представление, музыкально-поэтическое выступление, мастер-класс по вокалу, мини-диско и многое другое.

В 13.00 Мурманский областной художественный музей приглашает семейную аудиторию и обучающихся младших и средних классов на мероприятие «Образ матери в изобразительном искусстве». Мероприятие пройдёт в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея».

В 14.00 в Мурманском областном художественном музее состоится мастер-класс «Подарок маме на холсте», который проведёт мурманская художница Илона Голуда – участница международных и всероссийских арт-проектов и фестивалей.

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