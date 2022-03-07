Областные учреждения культуры приглашают северян отметить Международный женский день

В преддверии главного весеннего праздника – Международного женского дня – областные учреждения подготовили программу тематических мероприятий для северян всех возрастов.

В Мурманском областном художественном музее в предпраздничные дни пройдет серия мастер-классов, на которых юные северяне смогут сделать своими руками необычные подарки для мам. Для посещения всех музейных активностей необходима предварительная запись, подробности можно узнать на ресурсах учреждения.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. Кирова тоже ждет северян в предпраздничные дни. 7 марта в 16.00 состоится концерт клуба авторской песни «Пять углов» «Весна идёт, весне дорогу!», который призван подарить слушателям радостное весеннее настроение. Билеты на концерты можно приобрести в кассах Дворца культуры или в режиме онлайн.

Артисты Мурманской областной филармонии также приготовили для жителей и гостей Заполярья тематические концертные программы. 7 марта в 17.00 музыканты представят композицию «Романса трепетный орнамент», а 8 марта в 17.00 самый молодой коллектив филармонии, квартет «Арт-Синема» ждет на концерте «Любовные истории». Приобрести билеты северяне могут в кассах филармонии или на сайте учреждения.

Юные северяне смогут увлекательно провести праздничные дни вместе с областной детско-юношеской библиотекой. 8 марта в 12.00 на сайте можно послушать аудиозапись стихов «Красивая женщина». Это поэтический подарок прекрасным читательницам библиотеки от волонтеров. Прозвучат стихи поэтов различных эпох и времен, воспевающих красоту и любовь к женщине. 9 марта в 16.00 в молодежном центре «БиблиоДвиж» пройдет мастер-класс «Арт-букет для…». В честь Международного женского дня все желающие смогут поучаствовать в создании большой картины в технике стринг-арт. Из гвоздей и ниток на фанере участники создадут арт-объект для одного из залов центра «БиблиоДвиж».

Министерство культуры Мурманской области напоминает, что все мероприятия пройдут в соответствии с действующими в регионе противоэпидемическими мерами.

Фото: https://www.murmansound.ru/afisha