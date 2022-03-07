В Масленицу на ММТП встречали портовиков около проходной с блинамиАндрей Чибис дал старт Празднику Севера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.03.22 09:00

Областные учреждения культуры приглашают северян отметить Международный женский день

В преддверии главного весеннего праздника – Международного женского дня – областные учреждения подготовили программу тематических мероприятий для северян всех возрастов.

В Мурманском областном художественном музее в предпраздничные дни пройдет серия мастер-классов, на которых юные северяне смогут сделать своими руками необычные подарки для мам. Для посещения всех музейных активностей необходима предварительная запись, подробности можно узнать на ресурсах учреждения.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. Кирова тоже ждет северян в предпраздничные дни. 7 марта в 16.00 состоится концерт клуба авторской песни «Пять углов» «Весна идёт, весне дорогу!», который призван подарить слушателям радостное весеннее настроение. Билеты на концерты можно приобрести в кассах Дворца культуры или в режиме онлайн.

Артисты Мурманской областной филармонии также приготовили для жителей и гостей Заполярья тематические концертные программы. 7 марта в 17.00 музыканты представят композицию «Романса трепетный орнамент», а 8 марта в 17.00 самый молодой коллектив филармонии, квартет «Арт-Синема» ждет на концерте «Любовные истории». Приобрести билеты северяне могут в кассах филармонии или на сайте учреждения.

Юные северяне смогут увлекательно провести праздничные дни вместе с областной детско-юношеской библиотекой. 8 марта в 12.00 на сайте можно послушать аудиозапись стихов «Красивая женщина». Это поэтический подарок прекрасным читательницам библиотеки от волонтеров. Прозвучат стихи поэтов различных эпох и времен, воспевающих красоту и любовь к женщине. 9 марта в 16.00 в молодежном центре «БиблиоДвиж» пройдет мастер-класс «Арт-букет для…». В честь Международного женского дня все желающие смогут поучаствовать в создании большой картины в технике стринг-арт. Из гвоздей и ниток на фанере участники создадут арт-объект для одного из залов центра «БиблиоДвиж».

Министерство культуры Мурманской области напоминает, что все мероприятия пройдут в соответствии с действующими в регионе противоэпидемическими мерами.

 

 

 

 

Фото: https://www.murmansound.ru/afisha

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире10:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:00«Итоги». Информационная программа (12+)12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионе увеличен объём средств, направляемых на помощь эвакуируемым пострадавшим гражданам-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 91 копейку-PRO Энергетику (18+)В Ковдоре модернизирована система освещения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон о праве кабмина оперативно индексировать пенсии
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика