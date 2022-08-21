Областные учреждения культуры приняли участие в полномасштабном фестивале искусств «Табуретка»

Мурманская «Научка» в Мончегорске в рамках фестиваля представила перформативную поэтическую программу «Поэзия 4D», книжную выставку-ярмарку и литературные игры.

Выступление молодых поэтов Киры Озерской, Валерии Символоковой, Анны Мацкевич, Инны Вороновой и Валерия Саковича сопровождалось танцевальным экспромтом в исполнении Насти Скотниковой, Дарии Катрушевой и Любы Романовой и индивидуальной музыкальной темой.

Книжная лавка с изданиями северных авторов традиционно пользовалась популярностью среди участников фестиваля.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовила для мончегорцев и гостей мероприятия литературную лаунж-зону. Все желающие смогли сразиться в настольные игры по мотивам литературных произведений, поиграть в «Комикс-чепуху», получить необычный опыт в рисовании экоматериалами и забрать собственноручно созданную частичку северной природы, а также отдохнуть от городской суеты вместе с лучшими книгами и комиксами из фондов библиотеки.

Более того, Музей детской рукописной книги представил выставку «Детское рукописное чудо», собранную из лучших книг, присланных на Международный конкурс детской рукописной книги за 25 лет его существования.

Как сообщает vk.com/murmanculture, также гостей фестиваля порадовало выступление клуба авторской песни «Пять углов» Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262557%2Fwall-139605315_19685