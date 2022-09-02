Областные учреждения начинают новый культурный сезон

Жителей Кольского Заполярья ждут спектакли, выставки, мастер-классы, творческие встречи, концерты. По программе «Пушкинская карта» молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет включительно имеет возможность посещать эти мероприятия бесплатно.

По «Пушкинской карте» в этом месяце доступны концерты Мурманской областной филармонии, экскурсия по книгохранению, мастер-класс по каллиграфии, курс «Основы графического дизайна» от Мурманской областной научной библиотеки. Более того, по Пушкинской карте каждый может посетить мероприятия планетария «Просто космос».

Специалисты Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова приглашают всех желающих на иммерсивный променад «Если город заговорит».

Идея реализована благодаря конкурсу грантов губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на проекты в области современного искусства.

Грантовые проекты поддержаны областным правительством в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

В Мурманском областном краеведческом музее для посещения по программе «Пушкинская карта» доступны все выставки, а также обзорные экскурсии по постоянной экспозиции учреждения.

Отметим, что муниципальные культурно-досуговые и просветительские мероприятия также доступны по «Пушкинской карте». Подробная афиша опубликована в официальном сообществе Министерства культуры Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

На текущий момент «Пушкинскую карту», номинал которой составляет 5 тысяч рублей, получили более 20 тысяч молодых людей Мурманской области, сообщает региональное Министерство культуры.

Фото: https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/33195-molodezh-zapolyarya-hodit-v-kino-po-pushkinskoy-karte.html