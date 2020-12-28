Обледеневшее судно «Онега» затонуло мгновенно. 17 членов экипажа погибли

У Новой Земли в Архангельской области затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого было 19 человек. Информация о затоплении судна № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря поступила 28 декабря в 07.30. Спасены два человека - матрос и штурман. Они являются гражданами РФ.

По словам источника ТАСС, остальные члены экипажа также россияне. Иностранцев на борту не было. По предварительным данным, 17 членов экипажа погибли, сообщил источник. Один человек найден мертвым.

На поиски экипажа направили пять судов. Из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах.

По информации МЧС, причиной затопления судна стало обледенение. По данным источника, обледеневшее судно в шторм затонуло мгновенно.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Результаты находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков с траулера «Онега». «Компания-судовладелец из Архангельска – РК им. М.И. Калинина, руководитель уже вылетел в Мурманск. Два других его судна вышли в район ЧП, идёт поиск пропавших рыбаков. Для их родных открыта «горячая линия», работают психологи. По предварительной информации, большинство экипажа – 16 человек – мурманчане. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», – сообщил глава региона.

«Онега» – траулер 1979 года постройки, экипаж – 19 человек. Информация о том, что судно терпит бедствие в районе Новой Земли, поступила около 6. часов утра 28 декабря. Оказавшееся поблизости судно «Войково» СПК РК «Мурман» приняло на борт двух человек, поиск остальных ведётся. В район бедствия направлены суда РК им. М.И. Калинина «Капелан» и «Антиас». На момент происшествия в районе наблюдалось волнение 1,5-2 метра, восточный ветер 14 м/с.

Телефон «горячей линии» для родственников моряков пострадавшего судна – 8 (8152) 39-99-99. Это телефон областного оперативного штаба по COVID-19, но при вопросе по «Онеге» операторы переключают линию на психологов.