За 50 лет Кольская АЭС выработала более 460 млрд кВтч электроэнергииСтроительство газопровода в Мурманской области потребует определенных усилий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.06.23 11:45

Обмен опытом и актуальные практики: состоялась рабочая встреча главы регионального Минтруда с председателем петербургского отделения Всероссийского общества слепых

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев провёл встречу с председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, полномочным представителем президента ВОС по Северо-Западному федеральному округу Алексеем Колосовым.

Глава профильного ведомства рассказал о мерах поддержки Мурманского регионального отделения Всероссийского общества слепых (ВОС), филиала «Федерации спорта слепых» и Мурманского социально-реабилитационного предприятия инвалидов «Севертара», где из 49 сотрудников 41 — люди с инвалидностью. В этом году предприятие получило субсидию в размере 2,6 млн рублей. Эти средства будут потрачены на приобретение высечного станка. Также из бюджета на регулярной основе выделяются средства на оборудование постоянных рабочих мест для инвалидов. 

«Есть вещи, которые мы стараемся не упускать. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не допустил сокращения расходов ни по одному из направлений деятельности нашего министерства. Все направления получили поддержку. В частности, по поручению главы региона в этом году были выделены деньги на приобретение необходимого оборудования для предприятия», — отметил Сергей Мякишев.

Алексей Колосов рассказал об успешном опыте социального предприятия ВОС «Вологодское производственное объединение «Экран», основной деятельностью которого является выпуск полиграфической продукции. Председатель отметил широкий ассортимент их продукции и экологичность самого производства.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, ещё одной темой встречи стала поддержка и взаимодействие с региональным отделением «Федерации спорта слепых». С 2021 года Мурманскому региональному отделению на поддержку спортивных мероприятий было выделено более 2 млн рублей. В свою очередь Алексей Колосов обозначил важность развития адаптивного спорта, особенно введение новых и востребованных практиках, таких как проведение турниров по волейболу и настольному теннису, адаптированных для людей с нарушениями зрения.

В завершении участники обсудили основные мероприятия к столетнему юбилею ВОС. Было принято решение о поддержке намеченных планов по взаимодействию на будущий год и активном участии в их реализации.

Встреча по обмену опытом прошла в формате дружеского и конструктивного диалога.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:00«Не забудьте выключить телевизор». Художественный фильм (12+)20:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)21:00«Небесный суд». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Лето на дворе! Картофель, морковь и сахар – растут в цене!-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 1,41 рубля, евро подрос на 1,24 рубля-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о создании системы мониторинга вечной мерзлоты в России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика