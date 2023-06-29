Обмен опытом и актуальные практики: состоялась рабочая встреча главы регионального Минтруда с председателем петербургского отделения Всероссийского общества слепых

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев провёл встречу с председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, полномочным представителем президента ВОС по Северо-Западному федеральному округу Алексеем Колосовым.

Глава профильного ведомства рассказал о мерах поддержки Мурманского регионального отделения Всероссийского общества слепых (ВОС), филиала «Федерации спорта слепых» и Мурманского социально-реабилитационного предприятия инвалидов «Севертара», где из 49 сотрудников 41 — люди с инвалидностью. В этом году предприятие получило субсидию в размере 2,6 млн рублей. Эти средства будут потрачены на приобретение высечного станка. Также из бюджета на регулярной основе выделяются средства на оборудование постоянных рабочих мест для инвалидов.

«Есть вещи, которые мы стараемся не упускать. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не допустил сокращения расходов ни по одному из направлений деятельности нашего министерства. Все направления получили поддержку. В частности, по поручению главы региона в этом году были выделены деньги на приобретение необходимого оборудования для предприятия», — отметил Сергей Мякишев.

Алексей Колосов рассказал об успешном опыте социального предприятия ВОС «Вологодское производственное объединение «Экран», основной деятельностью которого является выпуск полиграфической продукции. Председатель отметил широкий ассортимент их продукции и экологичность самого производства.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, ещё одной темой встречи стала поддержка и взаимодействие с региональным отделением «Федерации спорта слепых». С 2021 года Мурманскому региональному отделению на поддержку спортивных мероприятий было выделено более 2 млн рублей. В свою очередь Алексей Колосов обозначил важность развития адаптивного спорта, особенно введение новых и востребованных практиках, таких как проведение турниров по волейболу и настольному теннису, адаптированных для людей с нарушениями зрения.

В завершении участники обсудили основные мероприятия к столетнему юбилею ВОС. Было принято решение о поддержке намеченных планов по взаимодействию на будущий год и активном участии в их реализации.

Встреча по обмену опытом прошла в формате дружеского и конструктивного диалога.

Фото: https://gov-murman.ru