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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.25 17:00

Обмен по формуле 1000 на 1000 человек завершён, а российская группировка войск выполняет боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России

25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ.

25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих.

Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведён обмен по формуле 1000 на 1000 человек.

«После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации, - сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин. - Только за последнюю неделю освобождены населённые пункты: Марьино и Локня в Сумской области, а также значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.

В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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