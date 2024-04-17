Обменялись опытом: Мурманский морской торговый порт посетили представители Ленского речного порта

Цель визита – знакомство с опытом работы портовиков Мурманска. Несмотря на без малого восемь тысяч автомобильных километров, которые отделяют представителей двух компаний, общего между ними немало, и прежде всего, - деятельность в непростых северных условиях.

«Суть визита – пообщаться с коллегами. Посмотреть, как работаете вы, сравнить с тем, как производственные процессы организованы у нас в порту. Важно обменяться опытом, обсудить, какие инновации в погрузочно-разгрузочных работах мы применяем, какие задействуем системы, как организован учет груза и выстраиваются коммуникации, что можно перенять в работе докеров и механизаторов», - сказал начальник Ленского речного порта Игорь Ольшанский.

Его коллега, главный диспетчер Ленского речного порта Александр Панов отметил, что эта поездка планировалось ещё до начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Из-за неё планы пришлось перенести, но не отказаться от них.

«Специфика работы речного и морского портов во многом схожа. Та же самая причальная стенка, портальные краны, суда, цикл погрузочно-разгрузочных работ. Отличия касаются того, что мурманский порт – круглогодичный, а у нас все зависит от периода навигации. Пока не замерзла река, а это, примерно, полгода, у нас идёт активная фаза работы. Когда лёд стоит, ведём выдачу принятого на хранение в период навигации груза», - сказал Александр Панов.

Судоходство по реке Лена всегда играло важную роль для жизни огромного региона — Республики Саха (Якутия). Особое место из основных воднотранспортных узлов Ленского бассейна занимает Ленский речной порт. Его ещё называют входными воротами алмазного края. В основном, порт работает с генеральными грузами, а также с навалочными: прежде всего, это клинкер – специальный материал, который используют для изготовления бетона для укрепления стенок шахт. Грузооборот порта – до 900 тысяч тонн.

«Посещение Мурманского морского торгового порта произвело самое позитивное впечатление. Во-первых, это касается организации взаимодействия различных структур, участвующих в производственном процессе, начиная от отправки вагонов с угольных разрезов и заканчивая погрузкой судов. Во-вторых, это ответственное отношение к вопросам экологии в части минимизации воздействия на окружающую среду. Очень впечатлила система мониторинга, управления и деятельность экологической диспетчерской. В-третьих, и, пожалуй, самое главное - это команда профессионалов: все, с кем нам пришлось общаться, рассказывали о своей деятельности с чувством вовлеченности и гордости за своё предприятие и оставили о себе самые только тёплые, хорошие воспоминания», - сказал Игорь Ольшанский.

Фото (слева направо - главный диспетчер Ленского речного порта Александр Панов, главный диспетчер Мурманского морского торгового порта Евгений Никулин, начальник Ленского речного порта Игорь Ольшанский): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254749%2Fwall-149919532_3805