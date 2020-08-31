Обновился проезд к Детской музыкальной школе № 3

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина проверили отремонтированный проезд к Детской музыкальной школе № 3на Кирпичной улице.

Работы на этом объекте были выполнены в рамках реализации городской программы «Дорога в школу. Подрядчик выполнил частичный ремонт инженерных коммуникаций, уложил свежее асфальтобетонное покрытие, а также сделал компенсационное озеленение и восстановил газон.

– До конца сентября мы организуем дополнительное ограждение, чтобы сохранить зелёную зону. Далее с учётом планового развитию микрорайона посмотрим, как можно обустроить парковку у детской поликлиники № 5 по улице Инженерной и у соседнего дома, в котором расположены офисы, – рассказал Евгений Никора.

– Местные жители обращались с просьбами отремонтировать проезд по улице Кирпичной, это сделано, – прокомментировала Ирина Мазилкина. – Теперь юным мурманчанам станет ещё удобнее посещать занятия в музыкальной школе.

Всего в Мурманске в рамках реализации городской программы «Дорога в школу» за последние годы обновлены проезды к 120 социально значимым учреждениям, в том числе в этом году отремонтирован проезд к ДЮСШ № 10.