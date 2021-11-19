Обновился состав Городского ученического парламента флотской столицы

19 ноября в североморском Доме детского творчества имени Саши Ковалёва состоялось посвящение в новый состав Ученического парламента 23 членов.

Их поздравил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, пригласивший ребят принять участие в заседаниях Совета депутатов, и заместитель начальника Управления образования Ирина Ростовская.

Ирина Ростовская повязала каждому новому члену ученического парламента галстук с изображением символики Ученического парламента.

Напомним, в Североморске Городской ученический парламент действует уже 19 лет, он объединяет наиболее активных учащихся 8-11-х классов всех школ флотской столицы.