Мурманская область. Арктика (16+)19.11.21 16:15
Обновился состав Городского ученического парламента флотской столицы
19 ноября в североморском Доме детского творчества имени Саши Ковалёва состоялось посвящение в новый состав Ученического парламента 23 членов.
Их поздравил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, пригласивший ребят принять участие в заседаниях Совета депутатов, и заместитель начальника Управления образования Ирина Ростовская.
Ирина Ростовская повязала каждому новому члену ученического парламента галстук с изображением символики Ученического парламента.
Напомним, в Североморске Городской ученический парламент действует уже 19 лет, он объединяет наиболее активных учащихся 8-11-х классов всех школ флотской столицы.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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