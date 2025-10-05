Обновился состав Общественного совета при главе ЗАТО г. Североморск

В ЗАТО г. Североморск на первом, организационном, заседании совета познакомились с новыми участниками, определили формат дальнейшего общения и избрали председателя.

В коллектив Общественного совета вошли участник специальной военной операции Александр Гашков, председатель североморского Союза предпринимателей Екатерина Алипова, заместитель заведующего поликлиникой по медицинской части Военно-морского клинического госпиталя Михаил Попов, учитель географии и биологи гимназии №1 Петр Колпакчи.

Председателем совета единогласно избран опытный общественник Сергей Ахтямов.

«Рассчитываю, что новый совет будет открыт к диалогу и станет ещё одним рупором тех тем, которые волнуют жителей нашего муниципалитета», - отметил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18726-obnovilsya-sostav-obshestvennogo-soveta-pri-glave-zato/