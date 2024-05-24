Обновлён перечень государственного имущества Мурманской области для предоставления предпринимателям

Перечень государственного имущества Мурманской области, предназначенного для предоставления его во владение и пользование на долгосрочной основе в том числе по льготным ставкам арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен 8 новыми объектами. Он содержит 171 объект.

Предоставляемые МРИБИ в аренду офисные помещения оборудованы мебелью, телефонной связью и интернетом. Подробнее на сайте инкубатора или по телефону 8 (8152) 43-29-49.

Объекты, включенные в перечень, также могут быть переданы в пользование самозанятым гражданам.

Ознакомиться с перечнем можно на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в случае заинтересованности в конкретном объекте предприниматели могут обратиться непосредственно к лицу, на балансе которого находится такой объект.

Имущественная поддержка предпринимателям осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».