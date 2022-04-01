Мурманская область. Арктика (16+)01.04.22 16:00
Обновлён перечень профессий, по которым иностранных граждан можно принимать на работу вне квоты
В соответствии с приказом Минтруда России, с 29 марта 2022 года работодателям следует применять новый список профессий, специальностей и должностей иностранных квалифицированных специалистов.
Новый перечень значительно расширен. В него включили, в частности, широкий круг медицинских профессий, работников железнодорожного транспорта, увеличили количество специальностей в сфере монтажа и ремонта электрооборудования. Пользоваться перечнем стало удобнее, профессии разделили по сферам деятельности, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.
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