Обновление Долины Славы отмечено Минстроем России в числе лучших практик благоустройства

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что правительство региона продолжит делать всё, чтобы сохранять память о подвигах героев России.

«В прошлом году мы обновили важнейший мемориал – Долину Славы. Обновление мемориального комплекса вошло в федеральный реестр лучших практик благоустройства. Благодарю коллег за эту работу», – отметил Андрей Чибис.

Ежегодный отбор проектов проводит Минстрой России. Регион вошёл в число лучших среди 426 заявок от 88 субъектов. Реестр позволяет обменяться накопленным опытом, находить современные архитектурные решения и внедрять наиболее удачные форматы преображения городских пространств, создавая базу готовых практик, которые уже доказали свою востребованность у жителей.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, правительством региона совместно с администрацией Кольского округа в 2025 году были проведены масштабные работы по развитию мемориального комплекса. Работа в этом направлении будет продолжена.

