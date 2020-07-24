Обновление кранового хозяйства – очередной этап модернизации цеха электролиза никеля Кольской ГМК

В цехе электролиза никеля Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») завершилась модернизация кранового хозяйства. Всего введено в эксплуатацию 8 новых мостовых электрических кранов, стоимостью около 200 млн рублей.

Современное оборудование пришло на смену старому, выработавшему свой технологический ресурс. Краны изготовлены на Санкт-Петербургском предприятии «Технорос». Максимальная грузоподъёмность каждого - 20 тонн.

Подъёмные устройства оснащены двумя кабинами, что позволяет управлять кран-балкой и передвижением моста крана с любой из них. Во время работы крана производится автоматический обдув платформы осевыми вентиляторами, которые установлены на каждой торцевой балке. Для удобства машиниста кабина оборудована поворотным креслом с функцией виброгашения и регулировки по высоте.

Новые мостовые краны задействованы на основных технологических операциях в электролизном отделении ЦЭН: загрузки/выгрузки электролизных ванн, а также транспортировки стеллажей с основами и никелем.

Обновление кранового хозяйства – очередной этап модернизации цеха электролиза никеля. Это подразделение Кольской ГМК является основной площадкой реализации стратегического инвестиционного проекта по внедрению в КГМК высокоэффективной технологии получения никеля методом электроэкстракции.