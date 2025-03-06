Обновление культурно-паркового пространства вокруг Семёновского озера — одна из приоритетных задач в мастер-планах развития опорных населённых пунктов Арктики

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с потенциальными инвесторами, на которой обсудили перспективы развития культурно-паркового пространства вокруг Семёновского озера в Мурманске. Его обновление — одна из приоритетных задач, отраженных в мастер-планах развития опорных населённых пунктов Арктики.

В ходе обсуждения глава региона подчеркнул, что в Мурманской области созданы комфортные условия для ведения бизнеса, позволяющие реализовывать масштабные проекты в различных сферах.

«Мы продолжаем работу над тем, чтобы населенные пункты Мурманской области становились еще более комфортными и интересными для жизни и отдыха. Семёновское озеро в областном центре — одно из любимых мест северян, и наша задача — создать здесь современное и гармоничное пространство. Для нас важно, что бизнес готов инвестировать в развитие региона, а мы, в свою очередь, обеспечиваем благоприятные условия для таких инициатив», — отметил губернатор Андрей Чибис.

На встрече губернатору представили концепции развития территории и создания уникального городского пространства с учётом климатических и ландшафтных особенностей региона. Андрей Чибис отметил, что предложенные идеи заслуживают внимания и будут проанализированы руководителями профильных министерств.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/