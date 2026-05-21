Обновление материально-технической базы предприятий ГК «Портовый Альянс» направлено на решение конкретных технологических и логистических задач

Группа компаний «Портовый Альянс», управляющая морскими портами на трёх магистральных экспортных направлениях, реализует трёхлетнюю масштабную программу технического перевооружения стивидорных активов. Как сообщает portnews.ru, ссылаясь на пресс-службу группы, суммарный объём финансирования закупок производственного оборудования и перегрузочной техники в 2024–2026 годах, включая плановые показатели текущего года, составляет 2,2 млрд рублей.

Отмечается, что программа по техническому перевооружению носит комплексный характер и охватывает весь цикл портовой перевалки в трёх ключевых экспортных бассейнах страны (Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском) — от фронта выгрузки железнодорожного подвижного состава, хранения на складе и до отгрузки на море.

Основной объём вложений группы в обновление парка техники пришёлся на 2024–2025 годы, когда на закупку производственного оборудования было направлено 1,9 млрд рублей. В 2026 году на эти цели направлено чуть более 311 млн рублей. «Снижение объёмов финансирования носит плановый характер и обусловлено переходом программы в финальную стадию — к этапу пусконаладочных работ, точечной доукомплектации парка и ввода модернизированных мощностей в промышленную эксплуатацию», — поясняют в компании.

В общей сложности в рамках этой программы для портов и терминалов закупается более 60 единиц специализированной техники, а также десятки крупных узлов и агрегатов для модернизации конвейерных линий, дробильных установок и судопогрузочных машин. Обновление материально-технической базы направлено на решение конкретных технологических и логистических задач: повышение скорости обработки вагонов, автоматизацию складов и обеспечение стабильности российских экспортных маршрутов.

Например, на техническое переоснащение универсального Мурманского морского торгового порта (ММТП) за трёхлетний период направлено 1,1 млрд рублей для диверсификации грузовой базы и адаптации мощностей под новые типы грузов на фоне снижения интереса грузоотправителей к экспорту энергетического угля через северо-западное направление. Для ускорения обработки новых видов грузов (включая железорудный концентрат, доля которого в первом квартале выросла вдвое) закуплены три гидравлических перегружателя, два манипулятора, фронтальный погрузчик и два десятка грейферов, что повышает скорость формирования судовых партий и помогает в полной мере использовать навигационные преимущества незамерзающего Кольского залива.

Общий объём инвестиций в обновление технологического оборудования специализированного комплекса по перевалке минеральных удобрений на базе Мурманского балкерного терминала (МБТ) за 3 года составил 675 млн рублей. Вложения в технику были направлены под новые стратегические цели — запуск регулярного экспорта калийных удобрений. Глубокая автоматизация конвейерных систем, модернизация основных конвейерных линий, закупка 2 ленточных конвейеров, замена 300 шиберных заслонок гарантирует непрерывность перевалки агрессивного груза. Реконструкция приемных ж/д бункеров на станции разгрузки ускорила оборот вагонов, а новые вагонные весы обеспечили прецизионный учет. Приобретение современных телескопических конвейеров позволило МБТ в сжатые сроки усовершенствовать технологическую линию для перевалки калийных удобрений, отмечают в «Портовом Альянсе».

«Программа технического перевооружения группы «Портовый Альянс» направлена на комплексное обновление ключевых узлов портовой инфраструктуры. Каждая позиция в плане закупок — от телескопических конвейеров до вагонных весов и малых погрузчиков — решает конкретную задачу взаимодействия порта с железной дорогой и морским флотом. Модернизация конвейерных линий и автоматизация процессов перевалки позволяют нам сокращать время обработки транспортных средств, повышать безопасность рабочих мест и обеспечивать экспортерам стабильные логистические цепочки независимо от внешних факторов», — прокомментировал начальник управления технической эксплуатации и экспертизы АО «Портовый Альянс» Вячеслав Екимцов.

