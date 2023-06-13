«Обновление общественного транспорта в регионе – задача, над которой мы системно работаем последние несколько лет», - Андрей Чибис

Мурманск получит новые троллейбусы. Такое решение принято по итогам заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Это решение позволит существенно обновить троллейбусный парк Мурманска. Для этого будет предоставлено льготное финансирование государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Новые троллейбусы выйдут на линию уже осенью. Мы и дальше будем помогать нашим арктическим городам улучшать городской транспорт, обновлять социальную инфраструктуру», – отметил Юрий Трутнев.

«Обновление общественного транспорта в регионе – задача, над которой мы системно работаем последние несколько лет. Только за последние два года закупили 180 автобусов и троллейбусов. И это обновило 77 % всего парка Мурманской области на регулируемых маршрутах. В ряде муниципалитетов он заменён полностью. А благодаря этим 30 троллейбусам автопарк общественного транспорта города Мурманска будет обновлён уже на 51%», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Поставщик техники – Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) как инструмент государственной поддержки транспортной отрасли большое внимание уделяет работе с регионами.

Компания активно участвует в реализации нескольких проектов по освоению российской Арктики, и проект по поставке современного городского транспорта в Мурманскую область является одним из них.

«Уверен, что новая техника отечественного производства станет импульсом к развитию города благодаря повышению мобильности жителей», – подчеркнул генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

ГТЛК получит льготное финансирование государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в размере 353 млн рублей на семь лет для закупки 30 троллейбусов и последующей передачи их в лизинг перевозчику (АО «Электротранспорт»).

«Повышение качества жизни в Арктике – один из ключевых фокусов ВЭБ.РФ. Важным слагаемым для развития Мурманска – самого большого города за полярным кругом – является обеспечение горожан и гостей города новым безопасным и комфортным общественным транспортом», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Обновление городского транспорта позволит решить социальную задачу перевозки маломобильных групп населения, сократить время при посадке/высадке и увеличить скорость движения пассажирского транспорта в городе, улучшить транспортную доступность к социальным объектам. В настоящий момент договоры лизинга и договоры поставки заключены, оплачены авансы в размере 300 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сейчас троллейбусный парк Мурманска составляет 110 транспортных единиц, из которых 39 старше десяти лет. Закупка новых троллейбусов позволит снизить долю устаревшего парка с 44% до 19%.

Фото: https://gov-murman.ru