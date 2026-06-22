Поддержим старейший музей Кольского Заполярья в голосовании «Russian Traveler Awards»«Игра памяти»: 22 июня в Мурманске состоится футбольный ретроматч
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.26 13:00

Обновление улицы Скальной в Мурманске: комплексный подход и контроль качества

В рамках общественного контроля за реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни» состоялся выезд на один из объектов дорожного ремонта этого года — улицу Скальную в Мурманске. Участок был выбран неслучайно: он имеет высокую социальную значимость, так как находится в зоне расположения социальных учреждений, к которым ведут маршруты сотен юных мурманчан и их родителей.

Заместитель губернатора Мурманской области — министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова совместно с главой города Мурманска Иваном Лебедевым, представителем регионального отделения Народного фронта Анной Саблиной и членом партии «Единая Россия» Екатериной Сулима оценили ход и качество выполняемых работ, а также обсудили дальнейшие планы по благоустройству прилегающих территорий.

Особое внимание в ходе объезда было уделено комплексному подходу к обновлению улицы. Как отметила Юлия Полиэктова, одна из главных задач ремонта в рамках нацпроекта — не просто замена асфальтового покрытия, но и создание безбарьерной и безопасной городской среды для жителей.

На сегодняшний день полностью выполнены демонтажные работы, а также фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, практически завершена установка нового бортового камня. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя нового дорожного полотна. 

«На улице Скальной работы по обустройству тротуаров практически завершены. Это особенно важно, ведь здесь находятся детская музыкальная школа №5, детская библиотека «Яблочко» и школа №49. Мы делаем всё, чтобы путь детей в кружки, секции и школы был не только коротким, но и максимально безопасным. Для слабовидящих пешеходов укладывается тактильная плитка, обновляются пешеходные переходы и устанавливаются необходимые дорожные знаки», — прокомментировала министр.

Глава города Мурманска Иван Лебедев, в свою очередь, подчеркнул, что включение улицы Скальной в план ремонта стало прямым ответом на многочисленные обращения граждан.

«В этом году будет обновлено более 17 километров дорог. Администрация и все уполномоченные органы держат этот вопрос на особом контроле: ведётся тотальный мониторинг сроков и качества на каждом этапе работ. Что касается улицы Скальной — её включение в план стало прямым ответом на многочисленные просьбы горожан. Перечень объектов мы формировали комплексно, опираясь на пожелания жителей, данные инструментальной диагностики и результаты совместных проверок с общественниками», — отметил он. 

Представители Народного фронта, выступающие независимыми контролерами, подтвердили, что подрядная организация работает в штатном режиме, а замечания, выявленные на предыдущих этапах, оперативно устраняются.

Напомним, что улица Скальная — один из 13 участков улично-дорожной сети Мурманска, которые приводят в нормативное состояние в 2026 году при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В связи с производством работ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области призывает водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и ограждений, и с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые неизбежны при проведении дорожных работ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569800/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:55«Не воюйте с русскими!»Юбилейный концерт Андрея Куряева '2022 (16+)22:10«Бессонница». Художественный сериал, 3 серия (16+)22:50«Без срока давности. Свои среди чужих». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали чаще жаловаться на выгорание и увольняться из-за усталости-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 42 копейки, доллар прибавляет почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане просят провести ремонт межпанельных швов и кровли МКД-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять