Обновление улицы Скальной в Мурманске: комплексный подход и контроль качества

В рамках общественного контроля за реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни» состоялся выезд на один из объектов дорожного ремонта этого года — улицу Скальную в Мурманске. Участок был выбран неслучайно: он имеет высокую социальную значимость, так как находится в зоне расположения социальных учреждений, к которым ведут маршруты сотен юных мурманчан и их родителей.

Заместитель губернатора Мурманской области — министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова совместно с главой города Мурманска Иваном Лебедевым, представителем регионального отделения Народного фронта Анной Саблиной и членом партии «Единая Россия» Екатериной Сулима оценили ход и качество выполняемых работ, а также обсудили дальнейшие планы по благоустройству прилегающих территорий.

Особое внимание в ходе объезда было уделено комплексному подходу к обновлению улицы. Как отметила Юлия Полиэктова, одна из главных задач ремонта в рамках нацпроекта — не просто замена асфальтового покрытия, но и создание безбарьерной и безопасной городской среды для жителей.

На сегодняшний день полностью выполнены демонтажные работы, а также фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, практически завершена установка нового бортового камня. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя нового дорожного полотна.

«На улице Скальной работы по обустройству тротуаров практически завершены. Это особенно важно, ведь здесь находятся детская музыкальная школа №5, детская библиотека «Яблочко» и школа №49. Мы делаем всё, чтобы путь детей в кружки, секции и школы был не только коротким, но и максимально безопасным. Для слабовидящих пешеходов укладывается тактильная плитка, обновляются пешеходные переходы и устанавливаются необходимые дорожные знаки», — прокомментировала министр.

Глава города Мурманска Иван Лебедев, в свою очередь, подчеркнул, что включение улицы Скальной в план ремонта стало прямым ответом на многочисленные обращения граждан.

«В этом году будет обновлено более 17 километров дорог. Администрация и все уполномоченные органы держат этот вопрос на особом контроле: ведётся тотальный мониторинг сроков и качества на каждом этапе работ. Что касается улицы Скальной — её включение в план стало прямым ответом на многочисленные просьбы горожан. Перечень объектов мы формировали комплексно, опираясь на пожелания жителей, данные инструментальной диагностики и результаты совместных проверок с общественниками», — отметил он.

Представители Народного фронта, выступающие независимыми контролерами, подтвердили, что подрядная организация работает в штатном режиме, а замечания, выявленные на предыдущих этапах, оперативно устраняются.

Напомним, что улица Скальная — один из 13 участков улично-дорожной сети Мурманска, которые приводят в нормативное состояние в 2026 году при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В связи с производством работ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области призывает водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и ограждений, и с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые неизбежны при проведении дорожных работ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569800/#&gid=1&pid=3