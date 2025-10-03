Слоган «Мурманск — столица русской Арктики» зарегистрирован в качестве товарного знакаМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Обновленная улица Ленинградская в Мурманске будет доступна для северян уже в декабре

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова вчера рассказала на пресс-конференции о подробностях масштабного проекта по обновлению исторического центра Заполярья. Уже 14 декабре мурманчане смогут оценить первые плоды большой работы по благоустройству улицы Ленинградская, а в начале 2026 года - площади Пять Углов.

На будущей обновленной пешеходной улице Ленинградская полным ходом идут подготовительные мероприятия перед финишным этапом строительства. Завершаются работы по переносу инженерных коммуникаций, формированию основы покрытия, монтажу водосточных каналов и осветительных приборов. Площадь обновления улицы составит внушительные 8 тысяч кв. метров.

«Для реализации задуманного потребуется около 2,3 тысячи тонн щебня, 4 тысячи тонн песка и 1 тысяча кубометров бетона. Масштабная работа была проведена по модернизация изношенных тепловых сетей протяженностью 700 метров, к которым подключены 255 объектов городской инфраструктуры. Благодаря экстренному ремонту теплотрасса была заменена всего за 17 дней, исключив риск срыва запуска отопления в холодном регионе», – сообщил технический директор ООО «Новый день» Кирилл Федоляк.

«Во время проведения работ в зимнее время подрядчики будут использовать уникальный подход. Территорию накроют специальным надувным ангаром, позволяющим качественно уложить плитку даже при минусовых температурах и снегопаде. Это обеспечит своевременное завершение всех мероприятий согласно графику», - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Кроме того, к декабрю текущего года обновление улицы Ленинградская предусматривает установку 30 опор уличного освещения, малых архитектурных форм, павильонов и системы видеонаблюдения с 33 камерами наблюдения. Также на площади планируется установить большие качели и открыть заведение общественного питания.

К весне следующего года появятся новые зелёные насаждения в виде взрослых деревьев и кустарников благодаря обязательствам застройщика компенсировать вырубленные растения.

Отдельно в рамках пресс-конференции остановились на работах по реконструкции площади Пять Углов. Там уже закончили устройство траншей под коммуникации, продолжается формирование бетонного основания для уникальной композиции в виде массив льдин. Здесь также предполагается использование специального нагревательного оборудования, которое предотвратит разрушение льда в течение всей зимы. Параллельно ведутся работы по укладке гранитной плитки и установке фонарей, обеспечивающих ночное освещение. Полностью благоустроенная площадь откроется жителям и гостям Мурманска в будущем году.

«Во время реконструкции было обнаружено большое количество непредвиденных работ, в том числе по сетям. Также нам необходимо чуть больше времени на то, чтобы удостовериться, что новый для нашего региона материал, которым будет залиты плиты, корректно покажет себя в условиях заполярной зимы», – сообщил заместитель руководителя ООО «Торион» Олег Овчинников.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в финальной стадии сейчас находится разработка проектной документации на благоустройство второй части площади – у здания отель «Азимут». В настоящее время проходят переговоры с собственником здания. Реализация второго этапа благоустройства площади запланирована на 2026 год.

