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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.25 17:30

Обновленная версия портала ГИС ЖКХ запущена в тестовом режиме

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) активно развивается, регулярно пополняется новыми функциями и становится всё более полезным инструментом как для граждан РФ, так и для профессионалов отрасли ЖКХ.

В конце декабря 2024 года в тестовом режиме запущена открытая часть нового портала ГИС ЖКХ. В настоящее время обновленная версия содержит только часть той информации, которая ранее была доступна неавторизованным пользователям. Позже она пополнится другими данными – реестрами, аналитикой, обучающими материалами.

«ГИС ЖКХ активно насыщается данными, а количество её пользователей растёт и уже превысило 11 млн человек. Организации жилищно-коммунального хозяйства на постоянной основе взаимодействуют с системой уже более 10 лет. Изменения дизайна открытой части направлены на улучшения портала, которые сделают интерфейс более удобным и понятным для пользователя. Если вам привычно предыдущее визуальное оформление системы – всегда можно к ней вернуться, так как сайт продолжает функционировать в прежнем режиме», – рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Новый вид получила информация о домах. Теперь пользователь, введя свой адрес в поиске на главной странице, сможет сразу перейти к карточке дома. На ней представлены технические характеристики здания и сведения об организациях ЖКХ, обслуживающих дом. Информация, отображаемая в карточке дома, зависит от того, что разместил поставщик жилищно-коммунальных услуг.

«Доработки мы проводим в несколько этапов, чтобы учесть результаты работы портала в тестовом режиме и своевременно внести нужные корректировки, поэтому личные кабинеты пользователей пока не получили нового дизайна. Если пользователю нужно авторизоваться в ГИС ЖКХ – войти в закрытую часть, он снова попадет в привычный для него интерфейс. Мы стремимся сделать новый портал удобным и для жителей, и для профессионалов отрасли, поэтому внимательно изучаем обратную связь от каждого пользователя», – рассказал генеральный директор АО «Оператор информационной системы» Владислав Колесников.

Чтобы открыть новую версию портала, нужно перейти по кнопке в правом верхнем углу главной страницы ГИС ЖКХ. Оценить новую версию и оставить свои предложения можно по кнопке «Пройти онлайн-опрос» внизу главной страницы нового портала. Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы».

 

Фото: https://gzhi.gov-murman.ru/news/540234/#&gid=1&pid=1

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