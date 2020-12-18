Обновлённую зону отдыха в Первомайском округе сдали с задержкой и замечаниями

В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершено благоустройство общественной территории у Ледового озера. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил готовность объекта.

– Мне очень понравилась новая набережная, – отметил Евгений Никора. – У меня нет абсолютно никаких сомнений, что это место будет пользоваться популярностью у всех мурманчан. Поэтому уже сегодня вечером приглашаю горожан прогуляться по этой новой набережной! Это действительно замечательное место, причём вне зависимости от сезона.

Общая площадь благоустройства набережной составила больше пяти тысяч квадратных метров. Здесь установили три универсальных игровых комплекса, парковые качели, подключили современное уличное освещение и 20 камер системы видеонаблюдения.

– Но есть и негативные стороны, – добавил Евгений Никора. – Подрядчик этот объект завершает с большим отставанием. Штрафные санкции составили более полутора миллионов рублей. Есть также претензии к качеству выполненных работ. Весной мы будем требовать устранить недоработки в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, что благодаря национальному проекту, в 2020 году открылись ещё две общественные территории – это зелёная зона вдоль улицы Капитана Копытова и Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев.