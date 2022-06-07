Обновленный Дом культуры в Зеленоборском сохранил самобытность

Министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич сообщила о завершении работ по капитальному ремонту фасада Дома культуры в Зеленоборском.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, здание ДК было построено в 1954 году, его фасад сохранил свой уникальный вид. До начала ремонта оно находилось в предаварийном состоянии – требовались срочные работы по восстановлению несущих конструкций. Существующие венцы сгнили и рассыпались.

Для замены нижних сгнивших венцов была применена специальная технология – здание поднимали при помощи домкратов. Это решение в итоге повлияло на сроки исполнения работ, но, несмотря на возникшие трудности, добросовестный подрядчик старался выполнить ремонт максимально качественно.

Кроме этого, на объекте производились кладка отдельных участков кирпичных стен, обработка и окраска деревянных элементов здания, было выполнено устройство крылец, заменены окна и двери.

Своевременно принятое решение и выделение финансирования на проведение капитального ремонта позволило сохранить уникальное здание, так как существовала реальная угроза признания его аварийным. Теперь же обновленный Дом культуры смогут посещать не только жители Зеленоборского, но и все жители и гости региона.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/