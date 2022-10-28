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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.22 17:30

Обновленный музей Есенина открылся в областной детско-юношеской библиотеке

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке обновлено выставочное пространство Музея Сергея Есенина. Музей был создан в средней школе №3 посёлка Росляково-1 Мурманской области. В 1985 году экспозиция, созданная учителем русского языка и литературы В.Е. Кузнецовой и её учениками, получила статус общественного музея, а в 1996 году собрание было передано областной детско-юношеской библиотеке.

В 2021 году Музей С.А. Есенина отпраздновал свой 50-летний юбилей и получил возможность обновиться. Гости музея теперь смогут познакомиться с новой, красочно оформленной выставкой «Есенин и Беломорье», которая рассказывает о пребывании поэта на Севере в 1917 году.

Изменил свой облик и интерьер музея. Его украсил прекрасный портрет Сергея Есенина, выполненный в технике печать на холсте. В зале установлено новое выставочное оборудование – витрины, стеллажи и большая плазменная панель. Общее освещение музея дополнилось софитами, точечно направленными на размещенные в зале живописные полотна. Фонды музея пополнились новыми книжными экспонатами, среди них вновь изданные поэтические сборники произведений поэта, первый том «Есенинской энциклопедии» и выпущенная к юбилею музея книга «Мурманская Есениниана», в которую вошли литературно-критические статьи и художественные произведения, созданные северянами.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в настоящее время в фондах музея насчитывается более 17000 единиц хранения, в том числе около 3000 подлинных. Уникальность музея в том, что большая часть экспонатов собрана при участии детей. В музее хранятся также и книги поэта, изданные с 1916 года по сегодняшний день.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263339%2Fwall-139605315_20428

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