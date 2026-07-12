Обновленный памятник юнге Северного флота Саши Ковалева торжественно открыли в Североморске

Торжественное мероприятие состоялось во флотской столице у Дома детского творчества, который с гордостью носит имя прославленного катерника.

Как сообщает администрация ЗАТО г Североморск, в ходе ремонта была изменена конструкция постамента: ступеньки - в два яруса, полукругом, без острых углов; поверхность - мозаикой из колотого гранита для снижения скользкости.

Память Саши Ковалева почтили начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Юрий Мороз, депутат Совета депутатов Евгений Самородин, коллектив Дома детского творчества и, конечно, школьники - ровесники юнги Саши Ковалева, совершившего подвиг. Все вместе высадили у бюста цветы памяти, предоставленные комитетом по развитию городского хозяйства.

- Самое главное, что сегодняшнее мероприятие - это инициатива наших ребят, - уверен Евгений Самородин. - Ради сохранения исторической памяти такие события очень важны, они объединяют молодёжь и взрослых, объединяют северян.

Шефство над памятником возьмут именно дети, активисты первичного отделения «Движения Первых» школы №12.

- Я благодарна, что администрация города, глава ЗАТО Владимир Васильевич Евменьков поддержали инициативу ребят - провести высадку цветов и закрепить шефство над бюстом юнги Саши Ковалева, - поделилась муниципальный координатор «Движения Первых» Евгения Крылова. - Ребята будут поддерживать здесь порядок, проводить «Вахты Памяти».

Юнга Саша Ковалев - юный герой Северного флота. В 15 лет он окончил с отличием Школу юнг Северного флота на Соловецких островах. Участвовал в 20 боевых выходах. Был награждён орденом Красной Звезды и медалью Ушакова. А свой главный подвиг совершил в мае 1944 года: когда осколком пробило коллектор двигателя, Саша прикрыл пробоину своим телом, получив сильнейшие ожоги. Но так удалось сохранить ход катера. 9 мая 1944 года Саша Ковалев погиб в результате взрыва катера, на котором его везли в госпиталь. Посмертно юнга награжден орденом Отечественной войны I степени. Его именем названы улицы в Мурманске, Североморске и на Соловецких островах.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19882-pamyati-yungi-sashi-kovaleva/#news-gal-3