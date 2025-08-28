Обновленный региональный стратегический план «На Севере – жить!» на 2025-2030 годы предусматривает дальнейшую модернизацию инфраструктуры культуры нашего региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманская область демонстрирует значительные успехи в развитии культурной сферы в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». С 2019 года в регионе проведена масштабная модернизация учреждений культуры, оказана поддержка творческим инициативам и креативным индустриям, а также осуществлена перезагрузка культурной жизни. Общий объём финансирования на эти цели составил почти 6,5 млрд рублей.

«Мы видим, как преображаются наши учреждения культуры, как они становятся современными и востребованными. Это результат совместной работы правительства области, муниципалитетов и самих учреждений культуры», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

В рамках модернизации инфраструктуры проведены реконструкция зданий областных театров, строительство культурно-досугового центра в Минькино, капитальные ремонты дворцов культуры и домов культуры в различных населенных пунктах региона. Особое внимание уделено развитию культурных объектов в малых населённых пунктах, где впервые за долгое время проведены ремонтные работы в этнокультурных центрах и домах культуры.

Кроме того, активно развивается кинопроизводство в регионе. Благодаря грантовой поддержке и рибейтам, количество кинопроектов, снимаемых в Мурманской области, увеличилось более чем в 7 раз. Каждый вложенный в поддержку кинопроизводства рубль приносит региону 4,2 рубля.

«В текущем году в Мурманской области уже осуществили съёмки 31 кинопроекта. На конкурсной основе предоставлены гранты двум молодым кинематографистам на съёмки короткометражных игровых фильмов», – отметила заместитель губернатора.

Как отмечает региональное Министерство культуры, обновленный региональный стратегический план «На Севере – жить!» на 2025-2030 годы предусматривает дальнейшую модернизацию инфраструктуры культуры, создание модельных библиотек и поддержку детских школ искусств. Также в 2025 году планируется открыть Школу креативных индустрий в Мурманске, которая станет центром дополнительного образования нового поколения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552416/#&gid=1&pid=1