Обновленный Театральный бульвар признан одним из лучших проектов по благоустройству в стране

В федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2019 году, вошли 132 проекта формирования комфортной городской среды из 73 городов 49 субъектов России. В их числе - мурманский Театральный бульвар. Он стал лучшим в номинации «Городской сад и сквер как место отдыха и общения».

Напомним, в 2019 году Театральный бульвар был реконструирован. Изменилось всё: от покрытия пешеходных дорожек до освещения. Сделано это было в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».