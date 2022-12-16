Обновлено оборудование на 46-й котельной в Североморске

На 46-й котельной ЗАТО г. Североморск силами специалистов АО «МЭС» и за счёт совместного финансирования области и муниципалитета выполнен капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ГМ-35-150М.

Объект обеспечивает теплом 109 многоквартирных домов, 25 ведомственных и социальных зданий.

В организации отмечают, что для бесперебойного ресурсоснабжения потребителей в зимний период в «пиковом» режиме необходимо эксплуатировать два котла (один основной, второй резервный). На конец 2021 года состояние водогрейных котлов на 46 ТЦ оценивалось как предельное.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, все необходимые ремонтно-восстановительные мероприятия были проведены в межотопительный период 2022 года, с начала нынешнего отопительного сезона ведётся эксплуатация обновленного котла.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13187-glava-zato-g-severomorsk-posetil-46-teplocentral/