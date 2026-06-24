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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.26 09:30

«Оборона-2026»: в Беломорской военно-морской базе проведено учение по отражению ударов робототехнических комплексов условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки на Беломорской военно-морской базе состоялись тактическое учение «Оборона-2026». В ходе мероприятия личный состав отработал задачи по обороне и защите пункта базирования Северодвинск от ударов робототехнических комплексов противника в различных условиях обстановки.

В рамках практической фазы учения отрабатывалось противодействие безэкипажному катеру условного противника, который обозначался пуском морского беспилотного комплекса.

Дежурными силами базы цель была своевременно обнаружена. Личный состав оперативно привел штатные средства огневого поражения и радиоэлектронной борьбы в боевую готовность и осуществил условное поражение запущенного БЭК.

В процессе тренировки военнослужащие Беломорской ВМБ провели комплекс мероприятий по отражению атак БЭК и беспилотных летательных аппаратов, действующих с различных высот и направлений.

Для отработки практических навыков личного состава были выполнены задачи с проведением практических стрельб. Военнослужащие успешно применили стационарные артиллерийские установки и другие имеющиеся образцы штатного вооружения, поразив мишенные позиции.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, проведенное учение позволило проверить готовность органов управления, систем оповещения и огневого контура охраны пункта базирования к действиям при возникновении реальных угроз с применением современных робототехнических средств воздушного и морского базирования.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/5acf1998-5e90-4b8a-9686-67f76c24d269

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