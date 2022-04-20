Оборот оптовой торговли в январе–феврале 2022 года в Мурманской области снизился

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-феврале 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

В докладе широко представлена информация по промышленному производству, внутренней и внешней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, заработной плате, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Например, оборот оптовой торговли в январе–феврале 2022 года в Мурманской области составил 24567,1 млн рублей, или 93,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2022 года – 13333,4 млн рублей, или 96,7%.

В январе–феврале 2022 года оборот оптовой торговли на 81,5% формировался организациями оптовой торговли, который составил 20021,1 млн рублей, или 94,6% к январю-февралю 2021 года.