Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
Оборот розничной торговли в России в марте 2026 года в годовом выражении увеличился на 6,2%

Как отмечает Федеральная служба госстатистики (Росстат), результат оказался лучше консенсус-прогноза «Интерфакса», который предполагал повышение на 1,1%.

Темпы роста показателя значительно ускорились: в феврале после уточнения данных показатель вырос на 2% (до этого рост оценивался в 0,3%). В январе-марте оборот розницы повысился на 3,6%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями стал в марте больше на 3,1% в годовом выражении, в то время как в феврале рост составлял 0,6%. За три месяца 2026 года рост был равен 1,9%.

Оборот непродовольственной розницы в марте повысился на 9,1% (+3,4% в феврале). В январе-марте показатель вырос на 5,2%.

По итогам марта в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,1%, непродовольственных - 52,9% (в марте 2025 года - 48,2% и 51,8% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в марте составил 5 трлн 591,4 млрд рублей, за три месяца 2026 года - 15 трлн 347,8 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в марте, предполагает, что в 2026 году темпы роста продолжат замедляться, показатель увеличится на 1,8%. Официальный прогноз от сентября 2025 года предполагал рост показателя на 1,1%.

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
