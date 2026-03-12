Обошли по деньгам: сферы, где женщины запрашивают больше мужчин

Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляет 11%. Причем медиана запросов у мужчин чаще всего выше предложений вакансий, а у женщин — ниже. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса в феврале 2026 года, изучив зарплатные ожидания мужчин и женщин, а также предложения вакансий по 53 популярным позициям рынка труда Москвы и Санкт-Петербурга.

В Москве зарплатные ожидания женщин превышают запросы мужчин в сферах финансов, экономики, сметного дела, SMM и рентгеновских исследований. Довольно внушительный отрыв зафиксирован у финансовых аналитиков: женщины хотят зарабатывать в среднем 190 тысяч рублей, что на 20 тысяч больше, чем ожидания мужчин (170 тысяч), и при этом средние рыночные предложения составляют 170 тысяч. Выше мужских и запросы женщин-экономистов (140 тысяч против 130 тысяч), хотя к рынку в столице ближе запросы мужчин (130 тысяч). Сильные позиции и у женщин-инженеров-сметчиков, которые ожидают 165 тысяч (мужчины — 158 тысяч, рынок — 156 тысяч), а также у рентгенолаборантов, где женщины запрашивают 104 тысячи против 102 тысяч у мужчин (рынок — 95 тысяч).

Есть и позиции, где зарплатные ожидания мужчин и женщин полностью совпадают. В Москве равенство зафиксировано у бренд-менеджеров (по 180 тысяч рублей) и операторов кол-центров (по 80 тысяч), и подобные ожидания находятся в рынке. Менеджеры по маркетингу и юристы обоих полов хотят получать в среднем по 150 тысяч, что выше рынка (медиана предложений для маркетологов — 140 тысяч рублей в месяц, для юристов — 135 тысяч). Одинаковы ожидания мужчин и женщин «SuperJob» фиксирует для позиции врачей-кардиологов (по 150 тысяч рублей), но они чуть ниже рынка (155 тысяч). Средние запросы бухгалтеров (100 тысяч рублей) и врачей-оториноларингологов обоих полов (150 тысяч) ниже рынка на 10 тысяч рублей. У проектировщиков разрыв между ожиданиями и предложениями составляет 15 тысяч (165 и 180 тысяч рублей соответственно), у врачей-онкологов — 20 тысяч (170 и 190 тысяч рублей).

Самый серьёзный дисбаланс в пользу мужчин фиксируется в сфере информационных технологий и специальностях «около IT». В Москве программисты Python, мужчины, запрашивают 320 тысяч против 270 тысяч у женщин (рынок — 290 тысяч), программисты «1С» — 250 тысяч против 200 тысяч (рынок — 250 тысяч), а UI/UX-дизайнеры — 255 тысяч против 190 тысяч (рынок — 220 тысяч). А самое значительное расхождение мы отмечаем в зарплатах product-менеджеров: мужчины хотят зарабатывать 280 тысяч рублей, женщины — 200 тысяч, а медиана предложений работодателей — 300 тысяч.

В Санкт-Петербурге картина похожая. Здесь женщины опережают мужчин по запросам в финансах, экономике, юриспруденции, маркетинге, бренд-менеджменте, сметном деле и SMM. Самый заметный отрыв зафиксирован у финансовых аналитиков: соискательницы рассчитывают на 160 тысяч рублей, что на 20 тысяч превышает запросы мужчин (140 тысяч), и при этом средние рыночные предложения составляют 150 тысяч. Выше мужских и запросы женщин-экономистов (120 тысяч против 110), «в рынок» попадают ожидания мужчин. В юриспруденции соотношение женских и мужских ожиданий такое же (120 и 110 тысяч рублей соответственно), но предложениям вакансий соответствуют запросы женщин (120 тысяч). Женщины-сметчики ожидают 140 тысяч (мужчины — 130 тысяч, рынок — 130 тысяч). Петербурженки, занятые в бренд-менеджменте, запрашивают «в рынке» — 150 тысяч, мужчины — чуть ниже рынка (145 тысяч). Аналогичная ситуация в SMM: ожидания женщин «в рынке» (90 тысяч рублей в месяц), мужчин — ниже (80 тысяч). В сфере маркетинга женщины также демонстрируют более высокие запросы — 126 тысяч (мужчины — 120 тысяч), хотя рынок в Петербурге предлагает несколько больше — 130 тысяч.

Есть в северной столице и позиции, где зарплатные ожидания мужчин и женщин полностью совпадают.

Равенство «SuperJob» фиксирует у архитекторов (по 150 тысяч рублей), хотя медиана предложений для них ниже — 135 тысяч. Одинаковы запросы у мужчин и женщин, претендующих на позиции врачей-кардиологов (по 120 тысяч), но они ниже рынка (135 тысяч), и у специалистов по подбору персонала (по 90 тысяч, хотя рынок здесь выше — 100 тысяч). Совпадают ожидания у менеджеров по работе с клиентами (по 110 тысяч рублей), у менеджеров IT-проектов (по 150 тысяч), у операторов кол-центров (по 70 тысяч), у маляров-отделочников (по 100 тысяч) — и рынок в среднем готов платить те же суммы. И мужчины, и женщины-массажисты запрашивают по 90 тысяч, а предложения работодателей выше — в среднем 110 тысяч.

IT-сфера — традиционно «мужская». Программисты Python, мужчины, запрашивают 250 тысяч против 220 тысяч у женщин, и рынок соответствует запросам мужчин (250 тысяч). Программисты «1С», мужчины, хотят 230 тысяч (женщины — 190 тысяч, рынок — 220 тысяч). UI/UX-дизайнеры, мужчины, рассчитывают на 220 тысяч против 150 тысяч у женщин, в то время как медиана предложений составляет 190 тысяч. Особенно внушительный разрыв мы отмечаем, как и в Москве, у product-менеджеров: мужчины ожидают 230 тысяч рублей, женщины — 160 тысяч, при том, что средняя зарплата в вакансиях достигает 260 тысяч.

В отличие от Москвы, где зарплатные ожидания в медицинской сфере у женщин и мужчин одинаковы или отличаются незначительно, в Санкт-Петербурге разрыв более ощутим. Значительно выше запросы у мужчин-врачей: стоматологи-терапевты хотят 200 тысяч (женщины — 140 тысяч, рынок — 150 тысяч), врачи-хирурги — 150 тысяч (женщины — 120 тысяч, рынок — 140 тысяч), онкологи — 150 тысяч (женщины — 120 тысяч, рынок — 170 тысяч), оториноларингологи — 126 тысяч (женщины — 100 тысяч, рынок — 140 тысяч).

Анализ данных по 53 профессиям показывает, что в Москве и Санкт-Петербурге запросы мужчин чаще соответствуют предложениям работодателей или выше их, особенно в высокодоходных сегментах (в частности, в IT). Ожидания женщин по большинству позиций ниже рынка. Однако в традиционно женских сферах — финансах, бухгалтерии, юриспруденции, маркетинге, SMM и сметном деле — женщины запрашивают больше коллег-мужчин.

Время проведения исследования: февраль 2026 года.