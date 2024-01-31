Обработка комбинированных навалочных грузов в Мурманском морском торговом порту стало рабочей практикой

В Мурманском морском торговом порту НТК завершается обработка второй комбинированной партии груза: 55000 тонн нефтекокса и 112000 тонн железорудного концентрата. Они погружены на балкер «ES Inspire SEA» (флаг Либерии) дедвейтом 176279 тонн.

Часть работ выполнялась с помощью Рейдового перегрузочного комплекса (РПК) в акватории Кольского залива. Принцип его работы состоит в том, что часть груза перегружается на несамоходные баржи, и при помощи буксиров её доставляют на РПК. Там при помощи плавкрана обеспечивается его перегрузка на балкер. В ближайшее время «ES Inspire SEA» с комбинированным грузом отправился потребителям Китая.

«В декабре 2023 года ММТП впервые обработал судно с двумя различными видами навалочных грузов. На балкер «Beks Force» было погружено 166000 тонн. Этот опыт был признан успешным, а выполнение подобных погрузочно-разгрузочных операций получило продолжение», - сказал директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

Мурманский морской торговый порт - единственный универсальный порт в регионе, входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».