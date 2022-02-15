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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.22 12:00

Обращение депутата Государственной Думы Татьяны Кусайко ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Дорогие друзья!

33 года назад последняя колонна советских войск покинула территорию Демократической Республики Афганистан.    Военную службу в составе Ограниченного контингента всего прошли свыше 600 тысяч военнослужащих и около 21 тысячи рабочих и служащих, которые трудились в Афганистане на гражданских должностях. Эта война навеки вписана в историю нашего государства.

Ветераны боевых действий в Демократической Республике Афганистан, считаются самой массовой категорией воинов - интернационалистов.

С той войны не вернулись домой 66 наших земляков. Сегодня в нашем регионе проживает более двух тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане. 

В 1991 году создан Мурманский совет «Российского союза ветеранов Афганистана». В 2011 году по инициативе регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана и Мурманской региональной организации Инвалидов войны в Афганистане   в столице Заполярья был открыт центр реабилитации и интеграции инвалидов войны, который до настоящего времени является образцом для отделений РСВА других регионов России.

Представители Мурманского отделения Российского союза ветеранов Афганистана являются членами координационного совета по делам ветеранов при губернаторе Мурманской области, организационного комитета «ПОБЕДА», общественного совета Мурманской областной думы, общественного совета города Мурманска.

На сегодняшний день общественная организация ведет активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, являясь центром единения ветеранов боевых действий.

15 февраля мы чтим память не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.  И сегодня военнослужащие Вооруженных Сил России несут службу за пределами страны, отстаивая национальную безопасность России. Важнейшим   итогом военной кампании России в Сирии стал разгром международного терроризма, угрожавшего и самой стране, и всей юго-западной части Евразии. Воины-интернационалисты не только помогли восстановить безопасность на территории Сирии, но и участвовали в преодолении экономических последствий войны.  Сирийские события вписали в историческую летопись нашей страны имена новых героев.

Сражения заканчиваются, но история вечна.  Мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто самоотверженно, с достоинством и честью, порой ценой своей жизни выполнял приказ Родины в «горячих точках». Сегодня наши бойцы, как когда-то герои Великой Отечественной, становятся примером для новых поколений. Честь, мужество, верность данной присяге и воинскому долгу – эти качества русский воин проносит сквозь века.

Низкий поклон всем тем, кто вернулся с тех войн к своим близким! Вечная память тем, кто остался живым лишь в воспоминаниях.  Пусть небо всегда будет мирным!   

 

Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по обороне Татьяна Кусайко

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