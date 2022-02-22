Обращение митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана «О ситуации вокруг Донецкой и Луганской народных республик»

Мурманская митрополия Русской Православной Церкви в полной мере разделяет скорбь наших соотечественников, покинувших свои дома в ДНР и ЛНР, и безусловно молитвенно поддерживает их в этот критический момент. Мы всегда готовы оказать духовную и иную поддержку беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, если таковые по решению губернатора Мурманской области будут размещены на территории нашего края.

Призываем священников и мирян нашей Митрополии усугубить молитвы о скорейшем прекращении междоусобной брани и о мире между братскими народами России и Украины. Дело Церкви - усердная молитва дабы Господь помиловал и сохранил нашу страну, близких и родных нам людей как на Украине, так и в России, да, и всё человечество, которое стоит на грани роковых событий.

Да приумножит Господь мудрость наших властей для принятия взвешенных решений, и да укрепит дух нашего славного Христолюбивого воинства при выполнении им своего долга по защите тех, кто так нуждается сегодня в нашей помощи.

МИТРОФАН, митрополит Мурманский и Мончегорский

г.Мурманск, 22 февраля 2022 года.