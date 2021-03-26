Обращение руководителя Мурманскстата

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели!

До завершения экономической переписи малого бизнеса осталось десять дней. Участие в ней является обязательным, а уклонение влечёт административное наказание.

Мурманскстат напоминает вам о необходимости предоставить информацию о результатах Вашей предпринимательской деятельности за 2020 год.

Сплошному статистическому наблюдению подлежат все малые и микропредприятия, а также индивидуальные предприниматели. Сбор сведений осуществляется преимущественно в электронном виде.

До 1 апреля 2021 года сведения по форме № МП-сп (для малых и микропредприятий) и №1-предприниматель можно предоставить в электронном виде:

- в системе Web-сбора на сайте Мурманскстата (при наличии усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи);

- через операторов электронного документооборота (спецоператоров связи).

До 1 мая 2021 года форму можно заполнить в электронном виде на портале «Госуслуги». Для её заполнения юридическим лицам необходимо иметь подтверждённую учётную запись и электронную подпись, индивидуальным предпринимателям достаточно только подтверждённой учётной записи.

Сохранена возможность личного предоставления (с соблюдением мер, направленных на предупреждение коронавирусной инфекции) заполненной формы в бумажном виде в органы государственной статистики по месту своего нахождения или отправки по почте.

В настоящее время малому бизнесу отведена особая роль в экономике страны. Разработка государственной стратегии его развития должна опираться на достоверные и полные статистические данные. Эти сведения являются ключевыми для целенаправленной поддержки, реализации адресных государственных программ и инвестиционных проектов.

Участие в экономической переписи – это возможность внести свой вклад в формирование государственной политики по поддержке малого предпринимательства.

Ознакомиться с документами, в том числе с указаниями по заполнению форм Сплошного наблюдения можно на официальном сайте Мурманскстата http://murmanskstat.gks.ru в разделе «Главная страница/ Статистика/ Переписи и обследования/ Обследования и наблюдения/ Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса/ Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2020 год».

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В.Н. Морозов.