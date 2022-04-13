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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.22 10:15

Обращения граждан - один из действенных инструментов законотворческой работы - Татьяна Кусайко

В Государственную Думу на рассмотрение внесён законопроект о внесении изменения в статью 5 федерального закона «О противодействии коррупции». Одним из авторов законодательной новеллы является депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Комментируя вносимые поправки, парламентарий подчеркнула, что это стало возможным, благодаря одному из обращений, поступивших от жителя Мурманской области на её имя. В своём письме заявитель обратил внимание на то, что на сайте правовой информации размещена ссылка на закон, утративший силу. Автор письма обратился к депутату с просьбой о подготовке соответствующих поправок в законодательство.

«Данный вопрос я взяла в работу. При непосредственном участии моего общественного помощника был разработан текст законопроекта, который поддержали коллеги депутаты. После прохождения соответствующих согласительных процедур документ внесён членами фракции «Единая Россия» на рассмотрение, - рассказала Татьяна Кусайко. - Обращения являются одним из действенных инструментов законотворческой работы. И это как раз тот случай, когда обратная связь с гражданами помогает восполнить пробелы в законодательстве».  

Наша справка:

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – ФЗ №273-ФЗ) в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Действующая редакция части 7 статьи 5 федерального закона №273-ФЗ  содержит ссылку на федеральный закон от 11 января 1995 года №4-ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации», который был признан утратившим силу в связи с принятием федерального закона от 5 апреля 2013 года №41-ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации».

В этой связи законопроект предлагает изложить часть 7 статьи 5 федерального закона №273-ФЗ в следующей редакции: «7. Счётная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года №41-ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации».

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.

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