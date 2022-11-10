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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.22 13:30

Обращения представителей женсовета гарнизона Гаджиево стали поводом встречи с главой регионального парламента

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой посетил спортивную школу в Гаджиево. Глава регионального парламента встретился с руководством учреждения дополнительного образования, осмотрел его спортивную инфраструктуру.

Поводом поездки стали обращения представителей женсовета гарнизона, рассказавших о проблемах с записью в секции спортшколы.

— На сегодняшний день образовательное учреждение посещает около семиста детей. Занимаются они в зависимости от спортивного направления, как в самой спортшколе, так и в других арендуемых помещениях. Группы полностью укомплектованы и, действительно, есть очередь из желающих заниматься. Директор ДЮСШ пояснил, что в течение учебного года места в секциях, как правило, освобождаются из-за специфики военной службы родителей воспитанников, покидающих гарнизон. Он заверил, что по мере высвобождения мест, все имеющиеся заявления от родителей будут рассмотрены, - сказал Сергей Дубовой.

Парламентарий взял на контроль и другие проблемные вопросы, которые необходимо решать в ближайшей перспективе. Среди них – замена трубы в системе отопления, а также обновление пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения. В ближайшее время руководство учреждения подготовит сметные расчёты.

Сергей Дубовой осмотрел и лыжную трассу, которой пользуются как воспитанники спортивной школы, так и просто любители. Из проблем – устаревшая техника для поддержания лыжни в рабочем состоянии. Этот вопрос также взят на контроль.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26294/

 

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