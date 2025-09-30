Обращения северян – на контроле: руководители муниципалитетов и профильных ведомств отчитались губернатору об исполнении поручений

Отдельный блок вчерашнего оперативного совещания губернатор Андрей Чибис традиционно посвятил отработке главами муниципальных образований обращений от жителей.

Глава региона напомнил, что на прошлой неделе выпало аномальное количество осадков, и это затронуло жилищный фонд. От жителей поступило много сигналов, в том числе звонки в приемную губернатора и комментарии в его социальных сетях. Андрей Чибис попросил проинформировать, как исправляют ситуацию в Заозерске, Александровске и Мурманске.

«Действительно, на прошлой неделе мы фиксировали большое количество обращений граждан, – жалобы поступили более чем со 120 адресов. В среду я провел внеочередную встречу с жителями, которые пострадали от протечек. Выделяем средства из резервного фонда на устранение самых болезненных точек, уже приступили к выполнению работ», – сообщил глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин.

«За сутки с 22 на 23 сентября в ЗАТО Александровск выпало почти 50 мм осадков, ситуация осложнялась усилением северо-западного ветра, и пострадали даже дома, которые раньше у нас не вызывали опасений. Мы провели работу с подрядчиками, которые сейчас работают по капитальному ремонту фасадов, они сейчас помогают администрации и управляющим компаниям заниматься протечками межпанельных швов, все проблемные квартиры учтены, все обращения находятся на контроле», – отметил глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

«В период с 22 по 23 сентября выпало 122% от месячной нормы осадков, у нас было 59 обращений по 46 многоквартирным домам, по 14 из них проблемы удалось оперативно решить, до 1 октября будем решать вопрос по 32 домам. Все обращения граждан держим на строжайшем контроле. Комитет по жилищной политике в ежедневном режиме контролирует выполнение работ», – ответил врип главы Мурманска Иван Лебедев.

Губернатор поручил помимо устранения протечек дать оценку работе управляющих организаций.

«Это вопрос текущего ремонта, состояния домов. Необходимо, чтобы эту оценку сделали и муниципальный жилищный контроль, и областной Жилнадзор. Надо, чтобы впредь неповадно было так содержать дома. Важно не оставить эту ситуацию без должной оценки действий тех, кто должен обслуживать жилищный фонд», – подчеркнул губернатор и перешёл к следующему вопросу.

6 сентября поступило обращение о том, что дети из спортивной адаптированной школы №15 Мурманска в 2024 году не получили положенных выплат из областного бюджета за участие во всероссийской олимпиаде по плаванию и других видах спорта. Губернатор попросил прокомментировать ситуацию министра спорта Мурманской области Светлану Наумову.

«В текущем году запланировано 163 выплаты на общую сумму 99,6 млн рублей. На сегодняшний день выплаты проведены 105 спортсменам на общую сумму 51,8 млн рублей, осталось произвести выплату 58 спортсменам на общую сумму 47,8 млн рублей. Все выплаты будут произведены до 1 ноября. По итогам 2024 года спортсмены получают выплаты в 2025 году», – сообщила Светлана Наумова.

Также глава региона попросил заместителя губернатора – министра транспорта Юлию Полиэктову прокомментировать несколько проблемных вопросов.

«На прошлой неделе северяне озвучили проблему с междугородним транспортом по направлению Апатиты – Кировск, Североморск – Мурманск в связи с большой загруженностью в часы пик из-за большого количества студентов МАУ. Мы обсуждали, что по возможности нужно перенести график занятий для студентов», – напомнил Андрей Чибис.

«По вашему поручению сотрудники Минтранса выехали в часы пик для фиксации загрузки, – подтвердилось, что автобусы переполнены. Причина в том, что перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, к сожалению, не выполняли свою работу должным образом из-за отсутствия нужного количества водителей. В данный момент мы регулируем ситуацию в ручном режиме. По поводу переноса начала учебного процесса решение не принято», – сообщила Юлия Полиэктова.

Андрей Чибис подчеркнул, что дефицит кадров существует во всей стране, в данном случае это прямая зона ответственности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554210/#&gid=1&pid=1