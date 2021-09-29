Обращения северян позвали в дорогу главу администрации города Мурманска

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вместе с руководителем Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Татьяной Сахаровой 28 сентября провели выездное совещание в жилом районе Росляково.

Выезд был организован по просьбам горожан. Обращения жителей в основном касались жилищно-коммунальной сферы, транспортно-пешеходной сети, а также благоустройства.

– Такой совместный объезд в Росляково мы проводим уже второй раз. Сегодня мы проверили, как идут работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улице Школьной, готовность объекта – 98%. Для безопасности жителей вблизи остановки общественного транспорта на улице Заводская будет выполнено устройство тротуара и пешеходного перехода с освещением. Эти работы запланированы на следующий год, – рассказал Евгений Никора. – Также мы побывали в доме №8/1 по улице Приморской, жильцам которого необходима помощь в урегулировании отношений с управляющей компанией.

Кроме того, участники выездной комиссии, в состав которой вошли представители профильных структурных подразделений администрации города, обсудили возможность организации дополнительных пешеходных связей на некоторых участках, проверили лестницы и пандусы, на которые поступали жалобы.

Завершился маршрут на территории школы №4, расположенной по улице Молодежной. Там речь шла об установке спортивного и детского игрового оборудования.

Как отметил глава администрации города Мурманска, для реализации такого проекта есть возможности, особенно с учётом инициатив Президента России, озвученных на съезде партии «Единая Россия». Поэтому программа по преобразованию внутреннего и внешнего убранства мурманских школ будет продолжаться, и она обязательно затронет учреждения микрорайона Росляково.